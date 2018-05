“Solidarietà da parte del Sindaco di Minori, Andrea Reale; della segretaria Comunale e dell’intero gruppo di maggioranza, alla Prof.ssa Paola Mansi”

L’insulto in quanto tale lascia in genere basiti ma innesca inevitabilmente un meccanismo di autodifesa. In aula consiliare, in prossimità del consiglio comunale, si è consumato un attacco verbale corredato da improperi nei miei confronti. Il turpiloquio di cui sono stata oggetto ha leso lo status di donna in tutti suoi aspetti. Il consigliere Mormile, in evidente stato di alterazione ha cercato in modo infimo di colpire me in quanto donna coinvolgendo altresì in toto il genere femminile. Per chi è aduso a questa costumanza non c’è discolpa alcuna. Molteplici possono essere i contrasti ma di certo non saranno questi tentativi peraltro beceri a legittimare l’incapacità di confronto né facendo la voce grossa, né subissando una donna di rabbie pregresse. Dal che si evince che vi sono serie difficoltà nel rapportarsi con le donne, colpa da imputare, forse, alla sua malaugurata esperienza.

Prof.ssa Paola Mansi

Consigliera Comunale del Comune di Minori