Smart Straw: il neo sensore anti-droga. La cannuccia che si colora di blu.

Per qualcuno è la “GHB”, per altri “extasy liquido”: per le cronache, “la droga dello stupro”. Un liquido incolore e insapore che nasce come anestetico chirurgico, una sostanza dai forti poteri sedativi e iptonici che causa profonde amnesie.

I giornali discutono sempre più spesso di casi di ragazze violentate dopo aver trascorso una sera in discoteca, con un solo ricordo ancora vivo in mente: qualche sorsata da un bicchiere, poi più nulla. Si risvegliano il mattino dopo con addosso i segni di evidenti abusi.

La soluzione sembrano averla trovata Victoria Roca, Susana Cappello e Carolina Baigorri, tre ragazze di Miami. Si chiama “Smart Straw”, apparentemente una semplice cannuccia ma è in realtà un vero e proprio test antidroga che, immerso in qualsiasi liquido, rileva la presenza di GHB colorandosi di blu. Nell’utilizzo ricreazionale, il GHB è conosciuto negli USA anche come “G”, “Juice”, “Liquid X” o “Liquid E”, il suo uso potenziale come “droga da stupro” negli anni novanta ha portato all’inserirla nella Tabella I della legge sulle sostanze controllate (Controlled Substances Act), nel marzo del 2000.

A dosi basse, può causare uno stato di euforia e di aumentata socialità. Si avranno anche una sensazione di benessere, rilassatezza, aumento della sensazione tattile e del desiderio sessuale. Il mattino dopo l’assunzione, si avranno gli stessi effetti di un dopo sbronza (nausea, vertigini, confusione mentale e la quasi totale assenza di ricordi che riguardino il periodo d’azione del GHB), tranne se assunto in dosi elevate, in quanto funge da anestetico.

Le tre ragazze, appena maggiorenni e compagne di classe alla “Gulliver Preparatory School”, hanno presentato la loro idea al “Business Plan Challenge High School Track”, un contest per start-up ideato dal “Miami Herald”, aggiudicandosi il primo premio e ricevendo tanti elogi da far partire una campagna crowfunding per raccogliere i fondi necessari per la produzione.

Un’idea imprenditoriale concepita in seguito ad un sondaggio realizzato fra gli studenti della “Northwestern University”, che mostra come l’85% degli intervistati avrebbe comprato immediatamente la “Smart Draw”, non sottovalutando assolutamente la sua validità.