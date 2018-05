SITA A META DI SORRENTO FA IL BIS DI FIGURE DA NIENTE. GLI STUDENTI “NON SAPPIAMO COME TORNARE A CASA!” INTANTO INTASCANO 600 EURO A VIAGGIO

La SITA, come società , e di conseguenza la Regione Campania che la finanza MA NON GLI AUTISTI CHE SECONDO NOI SONO VITTIME DI QUESTO SISTEMA fanno il bis.. Non il bis per gli studenti, ma il bis di figure nei confronti di studenti e genitori. Questa mattina a Positano lasciati a piedi con un bus “fuori servizio” che girava a Praiano , poi da Amalfi ne sarebbe arrivato un altro. Questa mattina da Meta di Sorrento che pare non si sia fermato davanti alla scuola stando alle testimonianze degli studenti del Liceo Classico Marone della Penisola Sorrentina. Sentiamo una testimonianza “Ma lo sapete che possono intascare 600 euro a viaggio per il biglietto giornaliero che costa 12 euro a turista e che propongono sempre? E che intascano con gli studenti che hanno già pagato?” Non vogliamo crederci ma la figura è tripla perchè a tuttora NESSUN COMUNICATO E’ STATO MANDATO DALLA SITA e i genitori non riescono a mettersi in contatto. Una azienda seria COMUNICA. In tutto questo il caos dello sciopero EAV della Circumvesuviana e i ragazzi sono allo sbando.

I comuni che possono fare? Non lasciare soli i nostri figli. L’amministrazione di Positano mettesse un controllo con i vigili la mattina e quella di Meta alle 13 all’uscita del Liceo . E sopratutto si rivolgesse all’Azienda. NON PRENDIAMOCELA CON GLI AUTISTI . Dietro di loro c’è un sistema che è responsabile.