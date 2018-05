Siani , una buona notizia. La prefettura dice si alla Piazza in suo nome a Vico Equense

Una bella notizia per Positanonews viene dal Comune di Vico Equense amministrato dal sindaco Andrea Buonocore.

La Prefettura di Napoli ha accolto la richiesta del Comune di Vico Equense di intitolare l’area antistante la nuova sede del Municipio a Giancarlo Siani, giornalista napoletano de «Il Mattino», assassinato il 23 settembre 1985. Concluso l’iter dopo la deliberazione della giunta comunale e il parere favorevole della Società Romana di Storia Patria. L’Amministrazione comunale del Sindaco Andrea Buonocore ha risposto positivamente a una petizione popolare, che ha come primo firmatario Paolo Siani, fratello di Giancarlo.

Siamo felicissimi di questo passo in avanti, ne parlammo col giornalista , e amico di Siani, Antonio Irlando. Una iniziativa voluta anche da un comitato spontaneo di cittadini di Vico, città dove lui aveva il cuore. Una bella notizia per Vico e per tutti noi.