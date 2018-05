Show dello chef Borghese a Meta poi fra Sorrento e Amalfi “Mi sento campano nell’anima”. Quattro parole scambiate a volo con L’Enogastronautanews , la rubrica , e blog, di Positanonews ( L’enogastronauta di Positanonews o le notizie di Travel with Food and Wine , se possiamo tradurre così il nostro spazio, ndr ) per il noto chef televisivo. “Son qui per far riprese fra la Penisola Sorrentina e la Costiera amalfitana, domani vado a Massa Lubrense” E Festa a Vico? “Vado a trovare a Seiano di Vico Equense il mio amico Gennarino Esposito, non posso farne a meno”. La ristorazione in Costiera come va? “La ristorazione è di qualità come l’accoglienza..” . Manteniamo il segreto sulla location delle riprese , ce ne saranno anche altre sul territorio, ci siamo limitati a una videata mentre passeggiava in spiaggia al tramonto, dove andrà, che farà? Non lo riveliamo..

Spendiamo invece quattro parole sullo chef showman Alessandro Borghese in breve. A parte la sua simpatia e goliardica esuberanza Alessandro Borghese è uno Chef e conduttore televisivo di 42 anni ( E’ nato a San Francisco nel 1976). Diplomatosi alla Rome International School di Roma, ha effettuato il suo apprendistato sulle navi da crociera, quindi in città quali Londra, San Francisco e Parigi, prima di rientrare definitivamente in Italia, dove ha affinato la sua formazione lavorando in vari ristoranti di Roma e Milano. Fondatore nel 2006 della società di catering e consulenza per la ristorazione Il lusso della semplicità, conduttore e talora autore di programmi televisivi dedicati alla gastronomia quali Cortesie degli ospiti, Chef a domicilio, Cuoco gentiluomo, Fuori menù e Ale contro tutti, autore di manuali culinari (L’abito non fa il cuoco: la cucina italiana di uno chef gentiluomo, 2009; Tu come lo fai?, 2013).

Lo chef più amato della tv dopo 4 Ristoranti è al lavoro con Alessandro Borghese Kitchen Sound (in onda dal 16 aprile) e con il progetto Food to Share, un menù per tutti da spartire con la famiglia e gli amici, perché «Il lusso a tavola è la condivisione»

Ci piace concludere questo breve pezzo con una sua dichiarazione a Vanity che condividiamo su cosa è il lusso di mangiare a tavola..

«Anzitutto vuol dire fermarsi: se sei tu a cucinare significa che dedichi del tempo a una persona che ami, se non cucini condividi comunque del tempo con gli altri. La cucina in fondo è questo: è condivisione, è felicità, la tavola è il posto della famiglia e degli amici. Ancor di più se è la tavola di casa, dove non siamo presi dal fare le foto ai piatti, dal commentare le portate sui social come in tanti fanno ora…anche per colpa mia (ride)»