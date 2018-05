Shooting in Costiera Amalfitana per Andrea Melchiorre, tentatore di “Temptation Island”

Scatti in Costiera Amalfitana per Andrea Melchiorre, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne nonché tentatore di Temptation Island. La sua presenza è confermata da diverse fotografie postate su Instagram che lo immortalano tra Amalfi e Positano.

Fisico statuario e ciuffo ribelle, Melchiorre è sicuramente un volto noto per i telespettatori di Canale 5, essendo stato corteggiatore e poi scelta della tronista Valentina Dallari a Uomini e Donne. La relazione con quest’ultima è però terminata dopo una breve frequentazione e Melchiorre è entrato a far parte del cast di Temptation Island 2017 in qualità di tentatore. Oggi un vero e proprio fashion blogger dal momento che è richiestissimo dai brand che usano la sua immagine e la sua conoscenza su instagram e facebook per sponsorizzare i loro prodotti.