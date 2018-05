SERIE C MASCHILE TRENTATREESIMA GIORNATA

ISCHIA PALLAVOLO- INDOMITA SALERNO 3-0

(25-19, 25-19, 25-23)

ISCHIA PALLAVOLO: Amitrano, Di Iorio, Visobello, Conte, De Siano, Rontino, Trani, Lomuto, Mele, Corgnale, Ferrandino (L). All. Racaniello

INDOMITA SALERNO: Abate, Barbato, Brancaleone, Citro, Manzo, Memoli, Morriello, Pagano, Rainone, Senatore, Zucchi, Capriolo (L), Squizzato (L2). All. Vitale

Ultima trasferta della stagione amara per l’Indomita maschile che cede sul campo dell’Ischia Pallavolo con il punteggio di 3-0. Contro la formazione isolana, seconda in graduatoria generale e obbligata a vincere per conservare la posizione in classifica in vista dei play off, capitan Morriello e compagni sfoderano una prestazione tutta grinta e cuore e probabilmente avrebbero meritato almeno di conquistare un set. A inizio match con Capriolo libero, in campo ci sono Memoli e Senatore schiacciatori, Manzo opposto, Citro e Rainone centrali con Morriello che torna in cabina di regia. Nei primi due set, giocano sicuramente meglio i padroni di casa che concedono poco ad un’Indomita che, se si dimostra efficace nel cambio palla, fa davvero troppo poco nella fase di muro difesa per cercare di fermare i ragazzi di coach Racaniello. Con un doppio 25-19 Ischia si aggiudica i primi due set. Nel terzo parziale l’Indomita gioca sicuramente meglio ed è spesso avanti nel punteggio. Sul 22-23 Citro non riesce a chiudere il punto che avrebbe portato l’Indomita al set point. Poi Manzo, fino a quel punto tra i migliori, si fa murare prima che Ischia chiuda con un ace con il punteggio di 25-23. “Nei primi due set” – ha dichiarato Alfonso Capriolo al termine del match – “Ischia è stata molto cinica e determinata in fase di contrattacco e soprattutto è stata molto composta a muro e ben organizzata in difesa. Noi invece abbiamo fatto l’opposto con un muro costantemente scomposto e zero difese. Nel terzo abbiamo giocato sicuramente meglio. Nel complesso le prestazioni dei singoli, anche di quelli entrati a gara in corso, sono state buone. È mancata la zampata finale”. Dopo la sfida di Ischia, l’Indomita chiuderà la stagione, domenica prossima alle 18.30 alla Senatore contro la Folgore Massa.

I risultati della trentatreesima giornata: Ischia Pallavolo-Indomita Salerno 3-0, Folgore Massa- Pompei 3-2, Azzurra Volley-Sacs Napoli 0-3, Colli Aminei-Pianura 3-0, Romeo Normanna-Atripalda 0-3, Elisa Volley Pomigliano-Sparanise (oggi, ore 21), Vitolo Volley-Nola Volley 2-3, New Volley Eburum-Rione Terra Pozzuoli 0-3. Riposa: Volley World

La classifica: Rione Terra Pozzuoli 85, Ischia 81, Colli Aminei 79, Atripalda 71, Volley World 67, Folgore Massa e McDonald’s Pompei 53, Sparanise e Sacs Napoli 44, Azzurra Volley 41, Nola 40, Indomita 38, Pomigliano 31, Vitolo 22, Pianura 21, Romeo Normanna 13, Eboli -2.