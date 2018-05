Sequestrata discoteca a Salerno, irregolare

Il sequestro è avvenuto per mano dei carabinierei del Nas(Nucleo Antisofisticazione e Sanità). Nel locale sono stati riscontrati numerosi fattori non idonei come la regolarizzazione dei lavoratori non avvenuta secondo le attuali disposizioni di legge. Sono state individuate ben dieci persone che erano completamente scoperte dal punto di vista assicurativo.

Locale sotto custodia

I carabinieri hanno fatto irruzione nel noto locale salernitano e al suo interno hanno trovato un numero superiore di persone rispetto a quello che realmente poteva ospitarne il locale notturno secondo la documentazione. Una stima ci dice che il numero sforerebbe le 400 persone e la discoteca avrebbe potuto ospitarne un numero di gran lunga inferiore.

Tra l’altro, oltre al numero di persone eccessivo, è stata riscontrata un’altra anomalia: una porta tagliafuoco che era adiacente al condominio violando, di fatto, le normative attuali.

Alla luce di ciò i Nas insieme ai vigili del fuoco sono intervenuti ponendo il locale sotto sequestro e denunciandolo all’Autorità Giudiziaria oltre ad infliggere una sanzione pari a circa 32.000 euro.