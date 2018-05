Sequestra bambino per farsi consegnare una somma di denaro, choc a Pagani

PAGANI – Paura ieri mattina a Pagani dove un uomo ha fatto irruzione in un’abitazione situata in pieno centro. All’interno dell’appartamento c’era la moglie di un noto avvocato, con il figlio di 9 mesi. Il rapinatore, non armato e con il volto scoperto, ha strappato il bambino dalle braccia della mamma, minacciando l’intenzione far del male al piccolo se non avesse avuto dei soldi.

La donna terrorizzata ha consegnato un centinaio di euro al rapinatore che ha afferrato i soldi ed è fuggito, lasciando il piccolo alla donna. Sul caso indagano i carabinieri.

LA CITTA