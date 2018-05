Senza Zaino Day all’I.C. “L. Porzio” di Positano e Praiano

Si è celebrato oggi, nei i plessi di scuola dell’infanzia di Positano centro, Montepertuso e Praiano il “Senza Zaino Day”, ossia la giornata nazionale della rete Senza Zaino, finalizzata a far conoscere le attività caratteristiche del progetto a cui ha aderito l’I.C. “L. Porzio”.

Il tema di quest’anno è stato “Il sorriso dei bambini non ha limiti nè confini. Cosa fanno i genitori per il sorriso dei bambini”, ed un grande striscione in strada a Positano pubblicizzava l’evento.

A partire dalle ore 10.00 i genitori sono stati accolti nei vari plessi con un momento musicale realizzato dai bambini, per poi partecipare alle attività della giornata tipo Senza Zaino, divenendo parte attiva dei vari momenti laboratoriali proposti.

” Le famiglie hanno partecipato con grande entusiasmo ed è stato un successo in tutti e tre i plessi di scuola dell’infanzia dell’Istituto- dichiara soddisfatta la dirigente Scolastica Stefania Astarita- Ringrazio le docenti per l’eccellente organizzazione e i genitori per aver realizzato con noi questo importante momento di scuola comunità”.

Il progetto “Senza Zaino” è stato classificato dall’INDIRE (Istituto Nazionale di Documentazione Innovazione e Ricerca Educativa) come una vera e propria avanguardia educativa nel panorama nazionale, e costituisce un progetto di punta dell’Istituto sulla strada dell’innovazione didattica.

Prevista a breve anche la formazione dei docenti della scuola primaria.