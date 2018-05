Selvaggia Lucarelli interviene con un tweet sullo stupro a Meta, contro “articolo” di Positanonews. Noi la invitiamo al flash mob

Abbiamo visto Selvaggia Lucarelli, che seguiamo con piacere, occuparsi di Positanonews. Quindi ci segue e non può che farci piacere anche se il suo intervento è stato di dura critica per la pubblicazione dell’intervento difensivista di una familiare di uno degli indagati per lo stupro di una turista inglese in un albergo di Meta.

Intanto precisiamo una cosa, Selvaggia Lucarelli ha ragione!

Volete sapere perchè? Semplice perchè il nostro non era un articolo, ma un intervento che qualche parente degli indagati per lo stupro subito da una turista inglese ha fatto ad un nostro durissimo articolo di condanna.

Abbiamo scelto di pubblicarlo, non di condividerlo. E non siamo stati gli unici a riportare questa tesi difensiva che non ha ne capo ne coda, ma ci è arrivato un intervento in redazione a un nostro articolo di dura condanna e non siamo abituati a censurare. Lo abbiamo pubblicato così integralmente

Questo intervento ha provocato una marea di reazioni contro e il fatto che anche Selvaggia Lucarelli lo abbia criticato duramente dimostra che avevamo visto giusto.

E’ da qualche tempo che siamo sulla cronaca e televisioni nazionali. Prima per la vicenda di Nicola Marra a Positano, usciti su Chi l’ha Visto, trasmissione che ha apprezzato la nostra inchiesta documentata su quel tragico episodio sul quale abbiamo cercato di far luce. Poi anche sulla Vita in Diretta per il matrimonio reale del principe Harry e la sua fidanzata Meghan Markle e per la possibile luna di miele in Costiera amalfitana visto che la Markle è stata già in Costa d’ Amalfi proprio a Positano, ripresi dai tabloid inglesi. Inoltre , sempre per un episodio di cronaca, per la morte di una donna a mare, sul New York Times. Ora la Lucarelli.

Per chi ci chiede di replicare o controattaccare, rispondiamo picche. La Lucarelli ha ragione. L’intervento, che ci è stato inviato con un nick name, ma sembra provenire dalla madre di uno degli indagati, era condannabile. I commenti giunti in redazione contro questo intervento sono tutti di condanna durissima e alcuni impubblicabili per i termini utilizzati.

Questa vicenda è assurda, una vergogna per la Costa di Sorrento , per l’ Italia. Emerge una cosa gravissima, che i mostri possono essere anche tra di noi. E se nessuno ha denunciato quanto avvenuto significa anche che c’è una mentalità diffusa in certi contesti che va estirpata. Quella di vedere la donna come oggetto, quella di dire che la turista viene in vacanza perchè cerca avventure, quella che lascia il posto alla ricerca della conquista a quella del possesso, che diventa violenza.

Per questo Positanonews ha aderito, prima testata giornalistica ad averlo fatto, al flash mob di solidarietà per la turista e per tutte le donne stuprate, e invitiamo anche la Lucarelli a venire.

Siamo sicuri che sarà con noi , se le sarà possibile, per condannare insieme questa e tutte le violenze commesse contro le donne.

Michele Cinque

3381830438

direttore@positanonews.it