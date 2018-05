Sebastiano Maffettone presenta le proprie dimissioni da consiglier edi De Luca ma resta alla guida della Fondazione Ravello

Si dimette Sebastiano Maffettone, filosofo e consigliere per la cultura del presidente della Regione Vincenzo De Luca. Maffettone ha comunicato le sue dimissioni da consigliere mediante una lettera presentata a metà aprile ma, in quel periodo, negò di voler lasciare anche la collaborazione con De Luca. Ora, invece, la situazione è definitiva. Maffettone ha, infatti, lasciato definitivamente il suo ufficio a palazzo Santa Lucia. Resta comunque alla guida della Fondazione Ravello almeno fino alla scadenza delle cariche statuarie che avverrà alla fine dell’anno. Le dimissioni di Maffettone aprono un nuovo scenario e potrebbero significare una vera e propria rivoluzione nella Fondazione Ravello che, a tutt’oggi, è ancora ferma. Nonostante siamo quasi a metà maggio non esiste ancora un programma definitivo degli eventi estivi, quando una volta già nel mese di gennaio si sapeva quelli che sarebbero stati i vari appuntamenti del Ravello Festival. I motivi che hanno spinto Maffettone a presentare le dimissioni potrebbero essere molteplici. Alcuni sostengono che, avendo compiuto 70 anni, con il pensionamento non potrebbe più ricevere incarichi che prevedano un minimo di rimborso da parte di enti pubblici e nel frattempo è stato anche chiamato a collaborare con una prestigiosa università privata.