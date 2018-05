Scuole aversane, assessore Caterino e DEC Mastronardi in plessi Wojtyla e Platani

AVERSA. “Siamo vicini alle reali esigenze dei dirigenti scolastici. Solo in questo modo è possibile essere un solido punto di riferimento per il mondo dell’istruzione aversana”. E’ con queste parole che si esprime l’assessore Emilio Caterino a margine delle visite effettuate nei plessi Wojtyla e Platani in compagnia del DEC Tommaso Mastronardi, responsabile della corretta esecuzione del contratto legato al servizio mensa.

“La nostra presenza nella periferia è tangibile – dice Caterino -. Ci rechiamo negli istituti per raccogliere eventuali istanze, facendo sì che chi è a capo degli istituti possa lavorare con completa certezza di poter contare su un’amministrazione veramente presente ed inquadrata in un’ottica giusta di progresso. Il nostro vigilare non invade pertinenze altrui, ma è prova della giusta attenzione che poniamo in ogni piccolo dettaglio costituente la quotidianità delle nostre scuole”.

Sull’argomento si è espresso anche il consigliere delegato all’edilizia scolastica, Giovanni Innocenti: “La nostra attività di presidio costante non ha un fine di natura ispettiva, ma mira ad avere un confronto continuo con chi riteniamo parte focale delle attività funzionali ad una buona amministrazione. Tocchiamo con mano la realtà con i fatti e mai con le sole parole”.