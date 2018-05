Scuola Carlo Amalfi a Piano di Sorrento. Il sindaco denuncia chi pubblica il reportage invece di ringraziarlo

Piano di Sorrento. Scuola Carlo Amalfi, diciamo la verità hanno “bruciato” Positanonews sulla notizia questa volta. O meglio siamo stati distratti da tante cose del quotidiano, dal caos del flusso dell’informazione che non siamo riusciti a pensarci di farlo. Ci0è entrare nella scuola Carlo Amalfi, abbandonata e incustodita, quindi lasciata al suo destino, e documentare lo stato di degrado in cui versa. E gli atti di vandalismo che vi sono stati. Il sindaco Vincenzo Iaccarino ha denunciato anonimi che hanno pubblicato sul Talepiano il blog di Johnny Pollio , che è stato ascoltato come persona informata dei fatti, per un reportage di foto che sono un pezzo di “fotogiornalismo” puro. Documentare per informare i cittadini, far luce sulle problematiche della città, questo è il compito principale del giornalista. Ed un amministratore dovrebbe ringraziarlo perchè chi mette il luce le criticità del paese ti da modo di intervenire per toglierle o migliorare, per sensibilizzare almeno. Insomma ci saremmo andati noi di Positanonews, se non ci avesse anticipato l’avvocato Pollio. E ci ha fregato quando ha fatto il video, visto che non volevamo “seguirlo” su una battaglia che abbiamo cominciato noi come testata, ma riprenderla in qualche modo. Il giorno che volevamo fare questo video, cioè entrare nella scuola normalmente, come ci sono entrati i vandali che nessuno ha denunciato ed individuato, perchè vergognosamente nessuno ha pensato di metterci una telecamera , e fare questo benedetto video. Ma ci hanno bruciato pure col video..

Come si fa a non sostenere chi risolleva il caso della Scuola Carlo Amalfi che noi abbiamo trattato e denunciato in tempi non sospetti? Organizzando addirittura, autonomamente e senza l’etichetta di nessuno, ma solo come Positanonews, il primo e unico dibattito pubblico sull’argomento? Insomma la denuncia si dovrebbe fare alle istituzioni che hanno lasciato la scuola così in degrado per tanti anni e che continuano ad insistere con la demolizione, se ascoltavano i nostri suggerimenti, frutto di interventi di ingegneri ed esperti

, forse avremmo avuto uno spazio pubblico produttivo, non una scuola che oramai li non serve più, ma almeno qualcosa di meglio che uno spazio a uso e consumo di vandali e forse anche drogati.

Intanto si cominci seriamente a pensare a trovare una soluzione alla scuola Carlo Amalfi, intanto col mettere delle telecamere sulla scuola e per strada, dove ci sono stati diversi episodi di strani furti, poi si decida. La scuola o si ristruttura o si vende. Se poi si inseguono i sogni di progetti irrealizzabili senza fondi , si continui pure. Perlomeno non sarà un bene improduttivo per la collettività.