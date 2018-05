Scudetto, il Napoli molla la presa: 2-2 col Toro, Juve quasi campione

Il Napoli pareggia 2-2 con il Torino e la corsa scudetto si chiude in maniera definitiva con la Juve in testa con sei punti di vantaggio (titolo non ancora ufficializzato solo per una questione aritmetica relativa alla differenza reti). Gli azzurri escono comunque tra gli applausi di tutto il San Paolo nel giro di campo finale, il ringraziamento alla squadra per una stagione per lunghissimi tratti esaltante e un duello tenuto vivo con i bianconeri grazie anche al successo dell’Allianz Stadium.

La squadra di Sarri cerca la vittoria d’orgoglio ma non ci riesce subendo la doppia rimonta del Toro dell’ex Mazzarri che fa gol agli unici due tiri in porta della partita. Sblocca il match Mertens che segna il gol numero 18 della stagione e si sblocca dopo due mesi di digiuno: bravo il belga a pressa Burdisso e a battere Sirigu. L’1-1 arriva per un tentativo di Baselli, deviato da Chiriches. Napoli di nuovo avanti con Hamsik che appena entrato al posto di Zielinski controlla e infila all’incrocio dei pali (il suo centesimo gol in serie A). Il 2-2 di testa di De Silvestri che sfrutta un’incertezza difensiva.

IL TABELLINO

Napoli-Torino 2-2

Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Chiriches, Mario Rui; Allan, Jorginho,Zielinski (22′ st Hamsik); Callejon (42′ st Ounas), Mertens (10′ st Milik), Insigne. In panchina: Rafael, Sepe, Maggio, Milic, Machach, Rog, Ghoulam, Diawara, Tonelli. All.: Sarri.

Torino (3-5-1-1): Sirigu; Bonifazi, Burdisso, Nkoulou; De Silvestri (40′ st Valdifiori), Acquah, Baselli (35′ st Iago Falque), Rincon, Ansaldi; Ljajic; Niang (18′ st Belotti). In panchina: Ichazo, Coppola, Molinaro, Edera, Barreca. All. Mazzarri.

Arbitro: Doveri di Roma

Reti: 25′ pt Mertens, 9′ st Chriches (aut.), 25′ st Hamsik, 37′ st De Silvestri.

Note: 45 mila spettatori. Ammoniti: Mario Rui, Burdisso, Baselli, Belotti, Nkoulou. Recupero: 0′, 5′.

LA PARTITA (a cura di Marco Perillo)

Azzurri subito pericolosi in avvio, sospinti dal pubblico. Toro rintanato nella sua area. Poi il caldo prevale. Le squadre prendono le contromisure. Poche emozioni in campo per diversi minuti. Al 16 Insigne va al tiro ravvicinato ma Sirigu para con tranquillità. Al 20′ Allan sbaglia e Niang s’invola in contropiede: tiro fuori. Al 25′ la svolta: erroraccio della difesa granata e Mertens si sblocca dopo due mesi. Il Toro continua a commettere gravi errori di concentrazione ma il Napoli non ne approfitta per il raddoppio. Termina così il primo tempo.

Il secondo tempo sembra solo un’amichevole. Eppure al 9′ il Toro fa girare bene palla e Baselli con deviazione pareggia. Sarri a questo punto fa entrare Milik per uno sbuffante Mertens. Esce anche un impalpabile Zielinski per Hamsik. Al 24′ Milik coglie un clamoroso palo. Il gol è solo rimandato: due minuti dopo pazzesco gol di Hamsik da fuori area, di controbalzo. Eppure a 8′ dalla fine De Silvestri pareggia di testa su errore madornale della difesa. Finisce così, con l’amaro in bocca seppur tra gli applausi.

