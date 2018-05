Sciame sismico sul cratere del Vesuvio, ma dall’Osservatorio rassicurano: “Tutto nella norma”

Ieri sul cratere del Vesuvio si sono registrate otto scosse telluriche. La prima scossa è avvenuta alle ore 5,53 e l’ultima alle 18,36. Alle 17,37 si è registrato l’evento di massima magnitudo pari a 2,3 gradi della scale Ritcher e, dopo solo 15 minuti, una nuova socca di 1,8 gradi. Tutte le scosse hanno avuto come epicentro il cratere del Vesuvio e sono state localizzate a circa un chilometro e mezzo di profondità. La direttrice dell’Osservatorio Vesuviano, Francesca Bianco, rassicura la popolazione dichiarando che lo sciame tellurico rientra nell’attività sismica base del Vesuvio, tanto è vero che le scosse non sono state avvertite dalla popolazione e non si sono registrati danni alle cose o alle persone. Inoltre la Bianco assicura che il Vesuvio è monitorato 24 ore al giorno e che, negli ultimi periodi, non si sono registrate variazioni geochimiche o geofisiche