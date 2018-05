ANTEPRIMA -Scala, elezioni comunali: raccolta firme per la lista di Antonio Ferrigno – VIDEO

E’ tempo di elezioni a Scala, in Costiera Amalfitana. Ed è tempo di raccolta firme. Quest’oggi, infatti, è stata organizzata una raccolta firme per la lista di Antonio Ferrigno: una lista composta da “7 coraggiosi”, come vengono chiamati in paese. Si tratta di una vera e propria sfida per la prima volta. Una sfida che sa di “Davide contro Golia”, anche se questo comune costiero può sempre riservare qualche sorpresa. Noi siamo sul posto e abbiamo ascoltato qualche scalese, sempre abbottonato, e abbiamo ascoltato anche uno dei giovani candidati, Mattia Esposito, brillante musicista diplomato al conservatorio.