Scala, elezioni comunali: gli ultimi retroscena

Retroscena e rumors continuano a giungere sulle elezioni comunali a Scala. Il favorito, anche in questa competizione elettorale, sembra essere Luigi Mansi, mentre sull’altro fronte l’oggetto di discussione è la composizione della lista: al centro del dibattito c’è il fatto che i giovani abbiano presentato una lista di 7 candidati, ovvero il minimo numero previsto.

La nuova compagine di Progetto Scala ha fatto annullare una serie di iniziative dell’amministrazione uscente, previste in questi giorni, con interventi durante delle inaugurazioni: il candidato Antonio Ferrigno, con un documento da lui firmato dichiarava che tutto ciò che stava per avvenire, era in contrasto con le normative vigenti in materia elettorale.