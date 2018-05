Scala, elezioni comunali: corteggiato Gabriele Mansi

Uno dei nomi papabili per le candidature alle elezioni comunali a Scala, sembra essere il medico della cittadina Gabriele Mansi. Già in passato sindaco, ispiratore delle amministrazioni del compianto Lorenzo Ferrigno e amico dell’attuale primo cittadino Luigi Mansi, Gabriele Mansi non ha ancora espresso una propria preferenza circa le forze politiche in campo: essendo l’unico medico del paese, egli potrebbe essere l’ago della bilancia in questa competizione elettorale.