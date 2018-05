Scala, elezioni comunali: Antonio Ferrigno inizia da Pontone la presentazione pubblica di Progetto Scala – VIDEO

Progetto Scala inizia la propria avventura con gli incontri pubblici da Pontone (il 25 maggio, nel ristorante pizzeria San Giovanni), una frazione simbolo per la lista capitanata da Antonio Ferrigno. In alcuni passaggi, il candidato sindaco ha infatti sottolineato che come la Torre dello Ziro è l’emblema della nuova formazione politica, nata sulla spinta dell’assenza di una minoranza politica nel paese, sarà proprio questa frazione che sarà imperniato il futuro del paese più antico della Costiera: la voglia di riappropriarsi degli spazi, riprendere un ruolo importante nell’economia della Divina e una programmazione delle opere pubbliche venture funzionali per il territorio, sono tra gli aspetti che balzano dal programma di Progetto Scala, che nei prossimi giorni raccoglierà anche indicazioni e problematiche della comunità scalese. Ecco il video integrale dell’intervento: