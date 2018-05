Scala, elezioni comunali 2018: grazie a Positanonews escono i nomi degli scrutatori. ECCO CHI SONO

Il Comune di Scala rende nota la lista degli scrutatori nominati per le elezioni comunali che si terranno il prossimo 19 giugno. Ieri Positanonews si chiedeva come mai non fosse stata pubblicata ancora la lista, ma finalmente possiamo renderla nota:

Sezione N.1

Esposito Bonaventura 16/11/1977 Mansi Francesca 5/9/1978 Bottone M. Giovanna 18/5/1971 Palumbo Luciana 7/1/1971

Sezione N. 2

Oliva Fabio 6/3/1984 Staiano Manuela 2/9/1995 Cioffi Paola 16/4/1973 Mansi Alessandra 9/9/1977

Elenco dei sostituti

Sezione N.1

Palumbo Selinda 20/11/1987 Mansi Quirino 27/6/1974 Amato Loredana 6/2/1971 Vitale Annamaria 14/3/1975

Sezione N.2