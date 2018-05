Sarà scontro Sagristani Cinque Stelle. Ma alle 17 corsa alle firme per “Ora X a Sant’Agnello”

Sant’Agnello. Sarà scontro Sagristani Cinque Stelle, per la prima volta uno scontro diretto di un candidato sindaco con il Movimento Cinque Stelle in Penisola Sorrentina. Dopo Lotito che ci ha provato a Sorrento, Salvatore Mare diventato consigliere a Piano ora a Sant’Agnello si potrebbe avere un bel gruppo pentastellato . “Noi puntiamo a governare” dice Fabio Aponte “E per portare avanti un programma” Dall’altra parte Piergiorgio Sagristani candidato sindaco per la quarta volta “Ogni volta è un’emozione, voglio portare avanti i progetti per la Città per Sant’Agnello e continuare a farla crescere” . .L’ufficialità sabato ma le firme si raccoglievano ieri e oggi, sessanta minimo. Sagristani le ha raccolte in poche ore, il Movimento Cinque Stelle alla fine della giornata, ma da registrare il forfait dell’opposizione che agli osservatori non meraviglia. Sfaldata da tempo e senza leader riconosciuto fra Orlando e Coppola, mentre Pietro Gnarra già ci aveva annunciato il suo forfait, poi rafforzato dal passaggio del PD con Sagristani. Gennaro Rocco con i Sanbiagesi , che hanno movimentato questi mesi di pre campagna elettorale arrivando a far parlare social network ma anche giornali , prova a fare la sua lista «Ora X Sant’Agnello» forse anche con Rosario Fiorentino, mentre alla fine sono venute meno le candidature di Johnny Pollio e Salvatore Caputo . Difficile capire dove andranno i voti di Orlando, ma molti elementi sono già nell’orbita della lista di Sagristani, che ha incassato anche la firma alla presentazione dei suoi ex assessori, ma resta da vedere se l’appoggio sarà lo stesso senza la loro presenza. Resta da vedere solo se sarà sfida a due o tre, tramontata definitivamente a questo punto l’ipotesi di una lista civetta a meno di sorprese . Alle 17 la lista di Rocco cerca di trovare le 60 firme