Sarà il principe Carlo ad accompagnare Meghan Markle all’altare. E dopo le nozze luna di miele a Positano?

Domani l’ex attrice americana Meghan Markle sposerà il principe Harry. Ad accompagnare la sposa all’altare sarà il futuro suocero, Carlo. Secondo un comunicato di Kensington Palace sarebbe stata proprio la sposa a chiedere al principe Carlo di accompagnarla lungo la navata nel giorno più importante della sua vita. Il padre di Meghan, infatti, è stato costretto a non partecipare alle nozze della figlia per sopravvenuti problemi di salute, almeno questa è la versione ufficiale. Inizialmente si era diffusa la voce che sarebbe stata la madre della sposa a condurla all’altare, invece si limiterà ad accompagnarla in macchina nel percorso da Cliveden House (il lussuoso albergo dove trascorrerà insieme alla figlia la notte prima delle nozze) fino al castello di Windsor. La scelta di Carlo al posto della madre della sposa potrebbe derivare dall’ossessione britannica per le tradizioni: in mancanza del “padre della sposa” per portare la figlia all’altare, l’etichetta suggerisce che sia un altro uomo a farlo, dunque chi meglio del “padre dello sposo”? Il quale, in quanto primo in linea per il trono, darà anche un marchio di formalità all’occasione: come se il futuro sovrano desse la sua benedizione a questa ragazza americana, divorziata (come lui, peraltro) e bi-razziale, nel momento in cui entra a fare parte della “royal family”. Gli altri candidati a ricoprire il ruolo di accompagnatore erano il principe Filippo che, reduce da un intervento all’anca, ha difficoltà a camminare; oppure il principe William, fratello dello sposo, che però già ricopre il ruolo di testimone di nozze di Harry. E dopo le nozze tutti sperano di vedere la coppia in luna di miele nella cornice di Positano, come già anticipato nella puntata della Vita in diretta . Dopottuto i segnali ci sono, a partire dalla torta nuziale con i limoni della Costiera.