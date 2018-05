Sant’Antonio Abate, proclamato il lutto cittadino per la scomparsa del giovane Luigi Chierchia

Nella giornata di ieri vi avevamo parlato della tragica scomparsa del giovanissimo Luigi Chierchia, avvenuta sul posto di lavoro il 2 maggio.

Nella giornata di oggi veniamo a sapere che il Comune in cui era residente Luigi ha proclamato il lutto cittadino per domani 5 maggio e che il funerale si terrà a Lettere, dove lavorava come operaio.

“Ritenendo conforme ai sentimenti della popolazione di Sant’Antonio Abate la partecipazione della Comunità alla scomparsa del giovane Luigi Chierchia, avvenuta in tragiche circostanze lo scorso 2 maggio e che ha suscitato unanime dolore e profonda commozione” viene proclamato il lutto cittadino per la giornata di domani, sabato 5 maggio.

I funerali si svolgeranno alle ore 11.00 presso la chiesa di S.Anna nel Comune di Lettete e successivamente la salma sarà trasferita al cimitero Abatese. Il cordoglio di tutta l’Amministrazione va alla famiglia di Luigi e a tutti coloro che gli hanno voluto bene.

L’ennesima tragedia all’Italiana, che fa più male del solito perché vede coinvolto un manovale poco più che maggiorenne, morto non per colpa sua mentre lavorava per cercare di portare a casa uno stipendio. Riposa in pace, Luigi.