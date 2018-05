Sant’Agnello vincente lo slogan “Alziamo la testa” del Movimento Cinque Stelle

Sui social è iniziata la campagna elettorale per le Comunali del mio paese, Sant’Agnello. A parte una sospetta e improvvisa onnipresenza dei candidati che puntualmente rispondono a ogni esigenza, per deformazione professionale mi sento di dover dire che, in attesa di quello che farà la terza lista, per ora sulla comunicazione stravince il M5S:

la loro grafica è molto curata e mi piace molto anche il claim #alziamolatesta (ho scelto la foto diTatiana Di Maioo 😊), rispetto alla lista San’Agnello Prima di tutto che si affida, in pieno stile anni ‘90, a foto di santini e locandine pubblicate su FB, senza nemmeno proporre una versione digitale. Senza contare che tutto è uguale e identico alla grafica di 5 anni fa. Aspettando i contentini, brutto assai. Natale De Gregorio