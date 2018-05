Sant’Agnello stasera inaugura Locanda Rei di Michele Mazzola

Sant’Agnello – Un brindisi in compagnia per festeggiare assieme l’apertura di Locanda Rei; un aperitivo di benvenuto: il modo migliore per presentare ai graditi ospiti un nuovo progetto professionale. È questa l’accoglienza che Michele Mazzola, chef della Penisola Sorrentina , intende riservare a tutti quegli ospiti che mercoledì 30 Maggio , a partire dalle 18.30 , parteciperanno all’evento di inaugurazione del suo nuovo ristorante di Via Nastro Azzurro n. 22, a Sant’Agnello. “Sentivo dentro di me che era giunto il momento di mettermi in discussione, aprendo un’attività commerciale tutta mia. È così che è nata la mia creatura: la Locanda Rei”, commenta il personal chef ed event planner Michele Mazzola. “A partire da oggi, infatti, potrò finalmente essere libero di esprimere tutta la mia creatività, elaborando e sperimentando nuove ricette che, come sempre, puntino ad amalgamare il gusto del territorio a una presentazione elegante. Perché in cucina, la bellezza è sinonimo di bontà”. Una filosofia che sarà rispecchiata in tutti i piatti che verranno portati ai tavoli della nuova struttura, dove sarà servito un menù in grado di coniugare il sapore della tradizione con l’ aroma della sperimentazione.

Una cucina casareccia che però che strizza l’occhio alla ricerca di una nuova frontiera del gusto; è così che la tipica la parmigiana di melanzane e la caponata di bufala con tarallo di Agerola vengono affiancate da portate rivisitate, come il risotto con gamberi, fiori di zucca mantecato al burro o il tiepido di polpo, fagiolini freschi, lupini gialli e limone sfusato. Un mix equilibrato tra il passato e il futuro, un delicato incontro in grado di suscitare grandi emozioni. “Come amava ripetere il compianto maestro Gualtiero Marchesi: La grande gastronomia italiana è semplice, buona e bella. Una lezione di vita, che ho imparato tramite la preparazione di composizioni raffinate, realizzate grazie a materie prime di qualità che esaltano la stagionalità dei prodotti della nostra terra e che affondano le proprie radici nel terreno della tradizione. Come l’essenzialità delle erbe aromatiche o la delicatezza degli agrumi sorrentini. Ingredienti che prediligo per portare in tavola dei piatti mediterranei, nella sostanza e nella forma”, conclude lo chef Mazzola.