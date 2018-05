Sant’Agnello. Salvatore Mare “Puerili attacchi a Fabio Aponte candidato M5S e non al sindaco in carica”

Sant’Agnello, Penisola Sorrentina. Il Movimento Cinque Stelle fa paura sopratutto ora che si comincia a fare anche il governo e non solo si prepara a fare l’en plein in minoranza , ma potrebbe rappresentare anche una sorpresa contro l’armata del sindaco Piergiorgio Sagristani, gli attacchi vengono fatti sopratutto da Sant’Agnello ora X del candidato sindaco Rocco, cioè l’altra lista antagonista a Sagristani, più che al sindaco in carica Sagristani proprio al Movimento col quale probabilmente si sentono di contendere per i posti negli scranni dell’opposizione. A far un intervento è l’unico consigliere, sinora, del Movimento Cinque Stelle in Penisola Sorrentina . “Non sono per nulla stupito dal fatto che continuino puerili attacchi a Fabio Aponte, sulla sua trascorsa partecipazione in qualità di membro “supplente” della commissione edilizia di Sant’Agnello.

Mi sento di tranquillizzare i detrattori confermando che il nostro candidato Sindaco era abilitato a farlo – dice Salvatore Mare – ; è il suo lavoro, quello per cui si è laureato in corso cum laude, per cui ha svolto attività di ricercatore per la Federico II, e quindi impegnato per decenni anche con aziende estere in Sud Africa e Zimbabwe.

Hanno ragione a temerlo insieme alla forza politica che rappresenta, e questa sterile polemica già ampiamente chiarita, non consentirà a improvvisate brigate di raggiungere la misera seggiola comunale.

Fossi in lui mi sentirei lusingato di ricevere così tante attenzioni che evidentemente non sono riservate al suo nemico politico numero 1 Piergiorgio Sagristani, evidenziando un malcelato apparentamento fra le due compagini avversarie. “

Intanto l’aria sta cambiando in Italia e potrebbe uscire anche una sorpresa, nulla è scontato nel segreto delle urne.