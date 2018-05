Sant’Agnello, Sagristani raccoglie le firme per le elezioni

La competizione elettorale è imminente a Sant’Agnello, ed in corsa contro il candidato sindaco per il Movimento Cinque Stelle, Fabio Aponte, c’è il sindaco uscente Piergiorgio Sagristani, che sta procedendo con la raccolta delle firme per la presentazione della lista: hanno partecipato alla soscrizione anche suoi ex assessori. Sagristani si prepara a scendere in campo alle elezioni comunali per la quarta volta nella propria esperienza politica.