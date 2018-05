Sant’Agnello Sagristani i retroscena: presente Iaccarino e Mario Gargiulo, assente Cuomo. Vitiello? Era stato invitato nella lista- La politica in Penisola Sorrentina è fatta anche di retroscena. La presenza o assenza nel primo comizio ha a volte dei significati . In questo caso l’amministrazione di Piano di Sorrento guidata da Vincenzo Iaccarino, con Pasquale d’ Aniello, Marco d’ Esposito era presente, mentre per la prima volta assente il sindaco Giuseppe Cuomo con la sua maggioranza, si è visto Mario Gargiulo.

Altri assenti Michele Vitiello, Natale De Gregorio e compagni. Presente Salvatore Caputo. Intanto abbiamo chiesto al sindaco Piergiorgio Sagristani del perchè Vitiello non era in lista con lui “Michele Vitiello è stato invitato a venire in lista non una ma cento volte, è stata una sua scelta, che non comprendo, a non voler far parte della lista e a mettersi in gioco”