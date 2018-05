Sant’Agnello, residenti di via Iommella Piccola protestano per furti: “Vogliamo telecamere di videosorveglianza”

Sant’Agnello. I residenti di via Iommella Piccola non ci stanno e protestano. La strada in questione è balzata agli onori della cronaca dopo che la notte tra il 20 aprile e il 21 aprile un veicolo di grossa cilindrata era finito su alcuni motorini parcheggiati nell’apposita area di sosta, distruggendone cinque e danneggiandone complessivamente otto.

L’episodio in sé è sicuramente singolare, ma stando a quanto ci riferiscono i residenti della strada in questione, ci sono tanti altri disagi che vengono vissuti da quest’ultimi. In particolare, nella zona, sono stati spesso segnalati dei furti ai veicoli, specialmente furti di ciclomotori. Con l’arrivo dell’estate, della grande affluenza di persone, i residenti di via Iommella Piccola chiedono più sicurezza e spingono per l’istallazione di telecamere di videosorveglianza.