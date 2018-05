Sant’Agnello primo comizio di Piergiorgio Sagristani in piazzetta Angri. Un elenco delle cose da fare e i progetti con un in bocca al lupo alle altre liste . ” Da piazzetta Angri al via la campagna elettorale per il voto del 10 giugno con la lista “S.Agnello Prima di tutto”. Chiediamo fiducia per completare il lavoro ed i tanti progetti iniziati. L’obiettivo è rendere la nostra comunità ancora più bella, vivibile e con maggiori servizi. In bocca al lupo ai miei competitori: Gennaro Rocco e Fabio Aponte, perché tutti vogliamo il bene di S.Agnello e dei nostri concittadini. Viva S.Agnello! ” Abbiamo sentito anche Giuseppe Gargiulo ( Boomerang ) attuale assessore al turismo sui suoi progetti di rilancio della città , il medico Castellano e, il nucleo dei giovani, Attilio Massa e Paolo Occulto, che hanno parlato dell’impegno per il Capodanno in piazza.

di 6 Galleria fotografica Sant'Agnello primo comizio di Piergiorgio Sagristani in piazzetta Angri