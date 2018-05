Sant’Agnello Peppe Locria ci parla delle elezioni “Sagristani? Si può risparmiare di andare a votare”. La lotta fra di loro e appare opposizione

Sant’Agnello. ( Costa di Sorrento / Penisola Sorrentina ). Mentre tutti fanno i soloni e i Montanelli da poltrona, Positanonews cerca di sentire la gente. Siamo stati gli unici a intervistare i candidati sindaci nel momento stesso in cui avevano la certezza della presentazione della lista con le fatidiche 60 firme necessarie. Da Piergiorgio Sagristani a Fabio Aponte Movimento Cinque Stelle a Rocco proprio verso mezzogiorno. Prima ancora abbiamo intervistato i giovani santanellesi promettenti come Vitiello e De Gregorio con un video, poi tutti gli interventi, ma giusto per ribadire che facciamo un lavoro sul territorio enorme. Non per vantarci , ma un chiarimento ci vuole a chi lavora e come lavora. Fra i personaggi noti c’è anche Peppe Locria, presentatore e uomo di spettacolo della Penisola sorrentina, sempre disponibile a tante iniziative e anche ex candidato come ci racconta. “Ritengo che si poteva anche andare a risparmiare di votare con la lista che si ritrova Sagristani , i soldi del voto si usavano per altre cose..” E poi “La lotta è più che altro fra di loro, vedo molto bene il medico Castellano.. poi bisogna vedere che succede fra le donne e gli uomini con il sistema del voto..” Insomma la questione fra Peppe Gargiulo e Clara Accardi per la leadership, mentre alcuni fedelissimi come Franco De Angelis saranno messi in difficoltà dalle new entry come Pippo Coppola, che dovrebbe far il pieno ai Colli di Fontanelle, e appunto Castellano. Housing Sociale, giovani e altro nell’intervista esclusiva , ma anche complimenti all’opposizione “Sagristani ha preso elementi dalla lista di Orlando , ma con Cinque Stelle e Rocco ci sarà una bella opposizione. Aponte una persona per bene, Rocco un combattente da sempre” Insomma staremo a vedere se Locria ha visto giusto.. Continueremo con le nostre interviste , ne vedremo delle belle… Intanto alla fine del video Locria ha parlato pure di una sua esperienza che vedeva contrapporsi proprio Sagristani, historia magistra vitae.