Sant’Agnello: ecco Paolo Occulto, candidato alla carica di Consigliere Comunale. “Pronto a mettermi in gioco”

Paolo Occulto, candidato a Consigliere Comunale di Sant’Agnello, si presenta:

“Cari Amici,

vi scrivo due righe per informarvi perché ho scelto di candidarmi alla carica di Consigliere Comunale di Sant’Agnello nella lista “Sant’Agnello prima di tutto” candidato sindaco l’amico dott.re Piergiorgio Sagristani

L’idea di candidarmi per la carica di consigliere comunale è maturata come decisione personale di mettermi in gioco. So,che è una bella sfida dovendo affrontare la competizione di altri candidati, molti dei quali sicuramente più preparati di me.So,anche però,che se ci credi in una cosa alla fine il risultato arriva.

Questa decisione è nata anche dalla mia voglia sempre viva di sperimentare le possibilità, il cui incarico di questo tipo può migliorare ancora di più le esigenze legate soprattutto ai giovani ma anche al mondo dell’Impresa,che conosco,curo e approfondisco da circa 20 anni.

La mia intenzione è infatti quella di mettere a frutto e tradurre in azioni positive le mie idee e convinzioni sulla vita e sul mondo in cui sono, sulle esperienze maturate sopratutto nel mio positivo curriculum lavorativo.

Non ho aspirazioni o interessi personali ma solo ed esclusivamente uno: quello di rappresentare i cittadini in consiglio comunale, con la massima umiltà, e trasparenza come è mia abitudine.

Anche perché amo il mio paese

La mia potenzialità è quella sostenuta dai cittadini.

Spero che siano loro a darmi fiducia e sostegno per portare un messaggio delle richieste e delle esigenze di Sant’Agnello in consiglio comunale

Nel ringraziarvi per l’attenzione e per quanto Vorrete fare in merito a questa mia richiesta di sostegno,

Vi invio un cordiale saluto

Un amico di tutti

Paolo Occulto”.