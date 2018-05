Sant’Agnello Il Movimento Cinque Stelle lancia i gazebo. Il punto Sagristani, Sant’Agnello Ora X e i social. Ma facciamo i conti , chi verrà eletto? Intanto facciamo una premessa metodologica, guardiamo le pagine ufficiali ed i profili dei candidati sindaco. Per quanto riguarda questi i più attivi sono il sindaco in carica Piergiorgio Sagristani, che porta avanti anche molte attività istituzionali, e il candidato sindaco del Movimento Cinque Stelle Fabio Aponte. Non abbiamo trovato sul profilo facebook del candidato sindaco Rocco ne su quello della lista nulla. Sarebbe opportuno, per tutti, mettere anche i video di tutte le iniziative, oggi con facebook non ci vuole nulla a caricare il video o fare una diretta. E’ anche una forma di promozione gratuita di se stessi e della propria campagna elettorale. Il faccia a faccia proposto da Natale De Gregorio e Michele Vitiello non è stato accolto se non da Rocco, Aponte ha chiesto tramite il Forum dei Giovani, mentre il Forum dei Giovani ha proposto le domande a tutti e tre i candidati soprautto sulle politiche giovanili. Sui social continuano le contestazioni , su Miglioriamo Sant’Agnello sul programma non realizzato, su altri altre contestazioni, ma paradossalmente molto di meno della precampagna elettorale.

Facciamo un pò di conti. Come potrebbe andare a finire?

Ecco l’ultima volta

Elezioni Sant’Agnello: risultati sindaco 26-27 maggio 2013

„SAGRISTANI PIETRO (ELETTO) 3.362 59,31 LISTA CIVICA – PRIMA DI TUTTO LISTA CIVICA – PRIMA DI TUTTO 7

ORLANDO GIAN MICHELE 2.241 39,53 LISTA CIVICA – LIBERI E UGUALI LISTA CIVICA – LIBERI E UGUALI 3

SALERNO ROSARIO 65 1,14 LISTA CIVICA – CRISTIANI DEMOCRATICI LISTA CIVICA – CRISTIANI DEMOCRATICI “

E ora?

Sembrerebbe, a scanso di sorprese, che Sagristani potrebbe arrivare a prendere anche il 70%. Ammettiamo che possa essere , salvo qualche rivolta nelle urne, chi potrebbe essere eletto?

Nelle minoranze il gioco è facile .. Rimarrebbero circa 1500 voti , se non meno. Ora se i consiglieri di minoranza sono tre ne servono almeno 400 per poter far salire un consigliere. Quindi se come sembre è il Movimento Cinque Stelle che può raccogliere i voti, per far salire Rocco occorrerà comunque prendere questi voti ( o viceversa, ovviamente questo è quello che si percepisce ora, il voto è segreto e potrebbe vincere anche Rocco od Aponte). Insomma il Movimento Cinque Stelle sembra poter intercettare un filone di voti legati ai pentastellati, Sant’Agnello ora X sembra più agguerrita col portavoce avvocato Marzuillo che si distingue, ma li vediamo un pò fermi. A pochi giorni dal voto si dovrebbero comunicare tutti i giorni.

Nella lista di Sagristani chi verrà eletto?

Allora , nel caso vincesse, in primis Giuseppe Gargiulo, forte del consenso ottenuto in questi anni e della sua presenza sul territorio, poi Clara Accardi , attuale vice sindaco, ma anche Paolo Castellano il medico, Pippo Coppola ai Colli che ha sempre portato un referente in Giunta. La battaglia per gli altri si fa ardua , rischiano tutti, Attilio Massa dovrebbe farcela , poi ci stanno le sorprese potrebbe uscire Paolo Occulto , ma rischiano tutti anche gli uscenti Suzette Di Martino Presidente del Consiglio, una delle politiche più equilibrate, Francesco De Angelis, molto attivo nel sociale e nel teatro, potrebbero emergere altre donne come Rosa De Martino , la segretaria del PD Lucia Gargiulo e la Terminiello. A parte i primi quattro secondo noi molto dipenderà dal sindaco stesso anche perchè difficile che si facciano gli apparentamenti come prima..