Sant’Agnello, la risposta del candidato sindaco Gennaro Rocco (Ora X) a Salvatore Mare

Arriva subito la risposta del candidato sindaco di Sant’Agnello, Gennaro Rocco (Ora X) a Salvatore Mare. Questo il messaggio pubblicato su Facebook quest’oggi:

“Certo dire che ” questa sterile polemica gia’ ampiamente chiarita non consentira’ a improvvisate brigate di raggiungere la misera seggiola comunale ” parole di Salvatore Mare del M5S, contiene tutta l’eleganza ed i contenuti della loro visione politica e della loro campagna elettorale. Io, Gennaro Rocco candidato a sindaco di quella che il signor Mare dimenticando le regole della buona educazione e forse non conoscendo nemmeno quelle etiche che regolano una campagna elettorale definisce un’allegra brigata, non mi sarei mai sognato di offendere un mio avversario politico, non mi sarei mai sognato di etichettare con termini poco gradevoli una formazione politica avversaria. E’ chiaro che questa dichiarazione lascia percepire un nervosismo dovuto alla certezza che l’ allegra brigata, di cui mi onoro essere leader, sara’ di sicuro presente nel prossimo consesso comunale.

Essere presente nel consiglio comunale, per quanto ci riguarda, non puo’ che darci lustro e, a differenza del M5S, non riteniamo che si vada ad occupare una misera seggiola, riteniamo che si vada a rappresentare la cittadinanza santanellese nella sua totalita’, quindi non possiamo che essere lusingati, e poi mi vien da chiedere, se trattasi di ” misere seggiole ” come mai siete interessati ? Andando nel merito si nega il fatto che il signor Aponte abbia fatto parte della passata amministrazione. Forse non vi e’ chiaro che la nomina del signor Aponte nella commissione edilizia integrata e’ un atto di giunta, quindi, della massima espressione della maggioranza, ovvero, del governo del comune, e prova provata, e’ data dal fatto che il signor Aponte ha dato sempre pareri favorevoli a quelle opere volute dalla giunta Sagristani,che maggiormente sono criticate dalla collettivita’ cittadina.

Noi, diversamente abbiamo spronato, attaccato, criticato sempre il sistema e la relativa logica che sorregge questa maggioranza ( si vadano a leggere i miei post degli ultimi cinque anni ) prova ne e’ che lor signori hanno fatto di tutto per non farci presentare la nostra lista ORA X SANT’AGNELLO, cosa non rilevata nei vostri confronti. Signor Mare, non voglio tediare oltremodo i lettori, le dico solo che le piaccia o no. ORA X SANT’AGNELLO garantira’ la democrazia da quelle misere seggiole che lei tanto disprezza e che noi tantissimo onoriamo. CITTADINI SANTANELLESI vi offiamo LEGALITA’ TRASPARENZA GIUSTIZIA SOCIALE e vi diciamo NON VI TRADIREMO, NON CI VENDEREMO, VI DIFENDEREMO”.