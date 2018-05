Sant’Agnello, Fabio Aponte ufficialmente certificato candidato sindaco per il Movimento 5 Stelle.

Dopo la certificazione , al via da oggi, presso il Comune di Sant’Agnello, la raccolta firme per la presentazione della lista M5S alle elezioni comunali del prossimo 10 giugno.

Sant’Agnello – Direttamente dal Meetup Penisola sorrentina l’annuncio ufficiale della candidatura di Aponte alle prossime elezioni amministrative , come candidato sindaco per il Movimento 5 Stelle. Ottenuta quindi, dopo un percorso di attenta analisi da parte del Movimento, la certificazione a partecipare alla prossima tornata elettorale del 10 giugno prossimo. A giorni la presentazione ufficiale mentre il prossimo step consisterà nella raccolta delle firme rivolta a tutti i cittadini santanellesi per dare la possibilità al M5S di essere concretamente presente come competitor con il candidato sindaco Fabio Aponte. Sarà senz’altro un impegno concreto e molto sentito quello che garantisce il neo candidato sindaco alla cittadinaza santanellese. Nel frattempo la si invita a partecipare alla raccolta firma per ufficializzare la partecipazione della lista e successivamente a preferire al vecchio sistema di amministrazione al Movimento 5 Stelle. Il cui programma sarà stilato con il contributo determinate della cittadinaza. Il primo impegno del neo candidato sindaco sarà , come lo è stato in passato in qualità di attivista, ascoltare i tanti problemi che ancora affliggono la popolazione di Sant’Agnello. Con la quale, come usanza di tutto il M5S, si avrà una discussione ed un confronto continuo ed insieme trovare le soluzioni più appropriate. – 08 maggio 2018 – salvatorecaccaviello.