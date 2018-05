Sant’Agnello Elezioni . Con Pippo Coppola anche un pezzo di Positano al voto grazie alla moglie Tina Mastro. Positano sempre più integrata nella Penisola Sorrentina , dopo Roberto Porzio a Meta , Carolina Apuzzo a Vico equense, con la sorella sposata a Positano, un collegamento lo troviamo anche con Sant’Agnello dove il candidato dei Colli di Fontanelle che sostituirà Pasquale Esposito, cmq noto per il by night a Positano, ora abbiamo l’agronomo Giuseppe ( detto Pippo ) Coppola, agronomo della Comunità Montana dei Monti Lattari, sposato con Tina Mastro, imparentato con una delle famiglie di imprenditori della Moda migliori e più stimate della costiera amalfitana. Domenica la sua uscita in piazzetta Angri con Piergiorgio Sagristani, ma sarà ai Colli di Fontanelle, dove è molto attivo nel sociale, con l’agricoltura, fra gli organizzatori della Sagra, e con la protezione civile, a presentarsi agli elettori. In bocca al lupo da Positanonews