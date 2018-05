Sant’Agnello derby contro le donne da Sagristani, ma fra Gargiulo e Accardi spunta Castellano. Caputo sacrificato per Massa. Sono alcuni dei retroscena che escono fuori dalla composizione della lista del sindaco uscente Piergiorgio Sagristani dato per vincente, salvo sorprese dal Movimento Cinque Stelle o da Sant’Agnello Ora X i cui candidati Aponte e Rocco ancora non sono usciti allo scoperto.

La cittadina della Penisola Sorrentina, incuneata fra Sorrento e Massa Lubrense, è l’unica che va al voto. Scalpitano i protagonisti sopratutto per il “dopo”, si cerca di puntare al maggior numero di preferenze per essere accreditati poi come candidati sindaco. “Il derby è contro le donne”, ci dice Guarracino di Casa Pound , candidato con Rocco. Ed in effetti tutti i segnali sono in tal senso. I maschietti puntano a prendere voti senza regalarli alle donne, anche se la Accardi e la De Martino dopo aver fatto incetta di voti hanno avuto riscontri e consensi.

Le armate che si affrontano sono quelle di Peppe Gargiulo ( Boomerang ) che si vuole accreditare come candidato sindaco e Clara Accardi sostenuta dalla famiglia Accardi. Senza gli altri big Pasquale Esposito e Tonino Castellano, dovrebbero essere loro a fare incetta di voti. Ma potrebbe spuntare la sorpresa col medico Castellano che riscuote consensi a destra e a manca.

Intanto , sempre dai giovani, vi è una disamina sulla composizione della lista “disegnata” in modo da non poter riservare troppe sorprese . Quindi Salvatore Caputo, e forse anche Vitiello e De Gregorio, sono stati sacrificati per Attilio Massa fedelissimo del sindaco, contestato indirettamente dal cugino Marcello Aversa, artista e curatore delle attività del borgo di Maiano, che pubblicò una seguitissima lettera. Massa è stato messo al centro dal sindaco nelle attività più prestigiose, come l’oasi in città, realizzata con la collaborazione fondamentale di Claudio d’ Esposito del WWF.

In tutto questo fra gli altri sembra sicuro del suo ruolo Pippotto Coppola che ai Colli di Fontanelle ha riscosso seguito e consensi. Mentre a rischio sembra essere De Angelis, altro fedelissimo forse non tutelato pienamente in questa tornata elettorale, l’incognita potrebbe essere anche Paolo Occulto anche lui potrebbe essere una sorpresa. Come pure le altre due donne in lista come Rosa de Martino attiva ed impegnata nel sociale e Lucia Gargiulo segretaria del PD candidatura che ha attirato le ire di Rosario Fiorentino.

Completamente fuori scena Gianmichele Orlando , con la lista svuotata di fatto da Sagristani che ha captato alcuni suoi preziosi elementi, mentre Coppola e Gnarra stanno a guardare o forse no. Bisogna capire i loro voti dove andranno, punteranno su Lucia Gargiulo per avere un elemento interno a Sagristani o a una delle due liste nelle quali è difficile per loro riconoscersi?

E Sagristani a chi darà i suoi voti? Siamo tanti sicuri che fra cinque anni punterà su Gargiulo o la Accardi e non esca fuori un tero?

Sono queste alcune delle incognite di questa campagna elettorale, salvo sorprese.