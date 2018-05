Oggi convegno all’Msc Center con il gotha della Magistratura nazionale e con i più importanti avvocati italiani per discutere sui principi del Giusto processo e sui fondamenti del linguaggio giuridico. A presenziare il sindaco di Sant’Agnello Piergiorgio Sagristani con l’organizzatrice avvocato Paola Astarita

Una problematica complessa e interessante. Nel processo penale , come nella vita, la comunicazione condiziona azioni e reazioni. Ogni comunicazione comporta un effetto di retroazione per cui ciascun evento non si può dire che la comunicazione non abbia mai né un inizio né una fine ma ciascun evento è causa ed effetto al tempo stesso degli altri eventi comunicativi, degli altri scambi di informazione che fanno parte del fenomeno comunicativo.

Nel processo la comunicazione non è libera, ma vincolata dalle regole del processo. Tempi e modi di interventi, la requisitoria, l’arringa, sono circoscritti e se non si utilizzano bene possono condizionare l’esito di un procedimento.