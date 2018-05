Sant’Agnello, clamorosa assenza della lista del ‘Movimento 5 Stelle’: la situazione

A pochi giorni dalle elezioni comunali di Sant’Angello la situazione rimane poco chiara. In tutta Italia, in vista delle imminenti elezioni, la stragrande maggioranza delle liste sono già registrate e certificate, mentre nel comune della Penisola Sorrentina permane l’incertezza, almeno per quanto riguarda i Pentastellati.

C’è stato uno scontro anche interno, diverse segnalazioni a Fabio Aponte (che ha fatto parte della commissione edilizia). Abbiamo chiesto chiarimenti al rappresentante del M5S, attendiamo risposta. Sagristani, quindi, al momento corre ‘da solo’.

La ‘sfida interna’ è tra due: Peppe Gargiulo, l’assessore, e Clara Accardi, attualmente vice sindaco. Sarà lotta all’ultimo voto. Gargiulo sta studiando le contromosse per il ‘voto rosa’, che ha favorito le donne alle scorse elezioni. Questo, ben sfruttato, secondo gli esperti dal settore avrebbe favorito la Accardi.

Insomma, si profila il rischio per i santanellesi di trovare sulla scheda elettorale una lista unica o addirittura una lista civetta. La presenza del Movimento, come abbiamo detto, non è stata confermata. Il termine ultimo per la presentazione delle liste è fissato tra una settimana esatta, per il 10 maggio. Tutto può succedere, attendiamo sviluppi.

Durissime le critiche di Rosario Fiorentino, ex sindaco: “A Sant’Agnello non c’è democrazia: c’è una gestione unica del Comune da parte di Sagristani”.