Sant’Agnello, annuncio dell’avv. Marzuillo (Ora X): “Proposto faccia a faccia pubblico Rocco-Sagristani”

Annuncio dell’avvocato Eugenio Marzuillo, portavoce della lista “Ora X” che ha reso nota la proposta di un faccia a faccia tra il sindaco uscente di Sant’Agnello e il candidato Gennaro Rocco.

“Il sottoscritto in qualità, di portavoce della lista “Ora x” e di candidato al consiglio comunale -si legge- in nome e per conto della stessa lista e del candidato sindaco Gennaro Rocco, comunica: il Gennaro Rocco invita il sindaco uscente e il candidato sindaco M5 stelle, ad un confronto politico pubblico solamente a tre sui temi principali sociali attuali che affliggono il paese, nella piazza principale di Sant’Agnello. Lo stesso Gennaro Rocco comunica per il mio tramite che il suo primo atto che porrà in essere al consiglio comunale, o meglio che proporrà, sarà, la richiesta dei locali Asl, o meglio di alcuni locali, per il centro di igiene mentale, che appare al momento, purtroppo prossimo alla chiusura. Avv Eugenio Marzuillo”.