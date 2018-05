Sant’Agnello Anna Sallustro ( M5S ) “Desidero solo mettermi al servizio della comunità”

Sant’Agnello, Penisola Sorrentina. Fra i candidati del Movimento Cinque Stelle la lista guidata da Fabio Aponte, troviamo Anna Sallustro.

Sono Anna Sallustro e sono nata e cresciuta a S’Agnello , più precisamente nella frazione dei Colli di Fontanelle.

Sono madre di tre meravigliosi figli ormai grandi con una loro personale e affermata strada lavorativa.

Mi sono laureata in Scienze della Formazione a 56 anni, appena ho potuto dedicare del tempo a me stessa per poter fare ciò che amo di più: penso infatti che non si smetta mai di imparare e continuo a studiare per approfondire gli argomenti che mi stanno più a cuore e per formarmi sempre più nella mia professione.

Ho già conseguito un Master triennale in Counseling e adesso sto preparando la mia tesi per la laurea magistrale in Psicologia Clinica.

Tra le mie numerose attività anche la scrittura: dopo aver pubblicato nel 2013 il mio primo libro “Tre fili di perle”, secondo classificato al Premio Letterario internazionale Universum, e dopo la stesura di varie poesie premiate anch’esse con menzioni speciali in numerosi concorsi nazionali, sto per pubblicare la mia seconda opera dedicata all’Africa, un continente a me caro, dove ho avuto l’opportunità di svolgere il mio operato per due anni consecutivi in alcune missioni cattoliche in Mozambico e Burundi.

Da circa 20 anni infatti mi occupo di sociale attraverso il lavoro e il volontariato e la mia scelta di entrare in politica è dovuta anche al desiderio di fare qualcosa di positivo in questo ambito ma soprattutto perché condivido appieno i valori del M5S. Non sono una politicante e mai lo sarò ma solo una cittadina ed una professionista desiderosa di mettere le proprie competenze al servizio della Comunità.

Oggi sono una Counselor, ed amo totalmente il mio lavoro in quanto mi permette di sostenere e dare supporto a chi ne ha bisogno, cosa che più di tutto mi gratifica.