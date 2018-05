SANT’AGNELLO ALLE URNE/LETTERA APERTA DELL’AVV. EUGENIO MARZUILLO AGLI ELETTORI

“La mia campagna elettorale sarà all’insegna della correttezza, della trasparenza e dei contenuti. Sono necessarie proposte concrete per il territorio. La mia candidatura nella lista Ora X alle prossime elezioni per il Comune di Sant’Agnello, rappresenta una scelta da noi operata per fornire una alternativa al paese e per garantire i più elementari concetti di democrazia. Ne sono onorato e grato ai miei compagni in questa avventura politica per me inedita. Tutto ciò avverrà sempre nel rispetto di tutti i cittadini, sia amici che avversari politici, in quanto il concetto di democrazia si basa sul dialogo, talvolta anche duro se necessario, tra maggioranza e opposizione.

Non vi è una buona maggioranza se non vi è opposizione corretta e viceversa: tutti i nostri candidati, a partire dal candidato sindaco Gennaro Rocco, impronteranno una campagna elettorale all’ insegna della correttezza e della onestà intellettuale, senza mai prevaricare i criteri di legalità ed educazione.

Noi della lista Ora X – Sant’Agnello ci proviamo con tutta la nostra determinazione, capacità e professionalità, ma sarà il popolo sovrano che come sempre deciderà.

Una cosa importante: mai dalle nostre bocche usciranno offese o attacchi personali. Non ci interessa, non siamo portati a farlo, non lo faremo. Il clima dei veleni deve finire e finirà. Ma certamente resteremo vigili affinché il codice educazionale sia rispettato da tutti.

Questa proposta di cambiamento è un messaggio per tutti, giovani, meno giovani ed anziani, ed è una speranza affinché la campagna elettorale in questo mese si sviluppi in un clima di mitezza, nella trasparenza e soprattutto nei contenuti: noi vogliamo dare a questo paese un contributo serio e valido.

Voglio, infine, rivolgere un augurio a tutti, amici e avversari, ma il più grande incoraggiamento va sicuramente a Gennaro Rocco nostro candidato primo cittadino del Comune di Sant’Agnello”.

di Eugenio Marzuillo* POLITICA IN PENISOLA