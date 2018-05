Sant’Agnello al voto, ecco la situazione. Facciamo la Giunta e

Sant’Agnello al voto: ecco la Situazione

Domenica 10 giugno si voterà in migliaia di città (piccole e grandi) italiane per le elezioni comunali. Tra queste figura anche Sant’Agnello.

Dai sondaggi fatti per strada dalla redazione è probabile che Peppe Gargiulo possa essere il futuro Vice Sindaco , aumentano i consensi sulla sua persona, con lui in giunta Clara Attardi , Paolo Castellano e Suzette di Martino, il Presidente del Consiglio sta facendo incetta di voti per l’equilibrio con il quale ha condotto il consesso.

Per sapere di più c’è l’esclusivo video del Direttore.

Movimento Cinque Stelle e Sant’Agnello Ora X come andrà?