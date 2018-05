SANT’AGNELLO/ “ADESSO BASTA: RISPONDEREMO A FALLITI, SCIACALLI, LADRONI E LOSCHI FIGURI”: LA REAZIONE DI PIERGIORGIO SAGRISTANI

Ecco cosa ha scritto Sagristani:

“Miei cari più si avvicina la data di presentazione delle liste per le elezioni comunali di Sant’ Agnello e più aumentano le fake news ..le menzogne..i vergognosi attacchi con falsità..le denunce anonime da parte di falliti,.sciacalli;..ladroni seriali, loschi figuri che si riempiono la bocca di legalità ma non l’ hanno mai conosciuta nella loro vita il cui scopo e solo di intorpidire il tutto, creare un clima di tensione e sospetto, avvelenare il clima delle elezioni ,bloccare il percorso di crescita che ha portato la nostra Sant’ Agnello ad essere il fiore all occhiello della penisola con la speranza di emergere dall’ anonimato e dalla loro bassezza morale!!!! A loro risponderemo in tre modi …denunciando all’ autorità giudiziaria per diffamazione calunnie e fatti non veri per scoprire i mandanti occulti di tutto ciò!!! Con il voto dei cittadini che seppellira tutte queste maldicenze e con una solenne risata…che li spazzera’ via !!! Un abbraccio miei cari !!!”.

TELEPIANO