Sant’Agnello a 20 giorni dal voto: la situazione

Domenica 10 giugno si voterà in migliaia di città (piccole e grandi) italiane per le elezioni comunali. Tra queste figura anche Sant’Agnello.

Avevamo seguito con attenzione la situazione politica santanellese: poche settimane fa si profilava addirittura una lista unica visto il grave ritardo nella presentazione da parte dei ‘rivali’ di Sagristani. In realtà, seppur al ‘fotofinish’, il Movimento 5 Stelle (capitanato da Fabio Aponte) e Ora X Sant’Agnello (guidata da Gennaro Rocco) hanno consegnato i nomi dei ‘prescelti’, che andranno a concorrere con la lista di Sagristani (SA prima di tutto).

Il Movimento 5 Stelle, è un dato di fatto, ha ottenuto fama e notorietà grazie al web. Quindi anche per le elezioni comunali di Sant’Agnello la comunicazione social ha un occhio di riguardo e viene curata nei minimi dettagli.

Natale de Gregorio su Facebook ha fatto un’analisi della cui parte sulla grafica l’autore di questo articolo sottoscrive ogni singola parola. Vi lasciamo il post qui:

E’ altrettanto vero che le elezioni comunali si vincono anche con la propaganda offline. Questa sera Sagristani farà un comizio in piazza per provare a convincere i suoi concittadini a confermarlo da qui fino al 2023. I 5 Stelle hanno allestito diversi stand per incontrare i cittadini e scambiare idee, raccogliere richieste. Ironia della sorte quello di stamattina ai Colli di Fontanelle era nella piazza ‘Sagristani’.

Non ci sentiamo di fare previsioni sull’esito. Quel che è certo è che sono elezioni molto combattute. Come sappiamo il Movimento 5 Stelle alle Nazionali di marzo ha ottenuto grandi consensi in Campania e al Sud in generale. Ma non vuol dire che anche alle comunali del 10 giugno il risultato sarà identico. Nel frattempo seguiamo con attenzione la campagna elettorale, che a suo modo è sempre un evento interessante in occasione del quale si capiscono molte cose sulla politica in generale.