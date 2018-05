A prosecuzione di una lodevole consuetudine istituita cinque anni or sono dal C.D.M. Vincenzo Astarita allora presidente dell’Associazione Professionale Capitani Marittimi, attualmente unita all’Associazione Marittima di Mutuo Soccorso tra Capitani, meglio conosciuta come “Casina dei Capitani” , che ha la sua storica sede in Meta, lunedi 14 maggio 2018 alle ore 18.30, presso la Chiesa di Santa Teresa in Piano di Sorrento, sarà celebrata una Santa Messa in memoria dei Marittimi Defunti.

Presenzieranno autorità civili e militari, numerose associazioni e rappresentanza dell’adiacente Istituto Nautico “Nino Bixio”.