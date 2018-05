San Vito Positano 2008 vittoria con rete di Angelo Giudicianni a Sant’Agata

San Vito Positano nessun commento sulla retrocessione e ancora nessuna riserva sciolta dalla società della Costiera amalfitana, silenzio stampa e sui social. A esprimersi solo l’allenatore Marco Attanasio che sta portando avanti i più giovani della scuola calcio ora impegnati a Massa Lubrense per i quali gli facciamo i complimenti



“Complimenti ai nostri terribili 2008 che con una rete di Angelo Giudicianni ed una pennellata allo scadere su punizione di Luigi Barba ottengono una meritatissima vittoria per 2-1 sul O.San Martino nella seconda giornata del torneo organizzato dagli amici dell ‘Atletico S.Agata.Da segnalare il debutto in categoria tra le fila del S.Vito per il 2010 Davide Buonocore e per il 2011 Vittorio “Bocalon” Milite.”