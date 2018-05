San Sebastiano al Vesuvio, Festa del pane con “Happaness”

SAN SEBASTIANO AL VESUVIO. Pane, amore ed allegria: «Happaness» è la prima festa dedicata al pane tra degustazioni di prodotti tipici vesuviani, laboratori, brindisi, canti e balli nel Parco Urbano di San Sebastiano. Al via ieri la manifestazione organizzata dal Comune in sinergia con l’Unipan (Unione Panettieri Napoletani), presieduta da Domenico Filosa, le associazioni e le scuole del territorio. In corso oggi e domani dalle 10 alle 24 con una serie di iniziative collaterali. La festa è cofinanziata dall’Unione Europea ed è l’occasione per presentare le iniziative legate al pane ed ai prodotti tipici locali, tra cui la realizzazione della Cittadella del Pane da realizzarsi all’interno della villa sottratta al clan Vollaro e per cui la Regione ha sbloccato fondi per un milione e mezzo di euro, la valorizzazione dei sentieri del Vesuvio e la campagna per l’ingresso del pane del Vesuvio nel patrimonio Unesco.

Una tre giorni, nel parco in via Panoramica di Fellapane, di stand con l’esposizione di vari tipi di pane e di quello realizzato con l’acqua di mare con la presenza del responsabile Giancarlo Gherardelli, novità tutta vesuviana. Ancora, in esposizione e in fiera prodotti tipici come pomodorini del Piennolo, vino locale D.o.c., formaggi, olio e birra artigianale. Assieme agli esperti del Cnr e degli esperti dell’Università Federico II, gli alunni delle scuola elementari saranno coinvolti in giochi e attività didattiche con la pasta di pane. Stamattina il convegno sul tema del pane e dell’alimentazione con la partecipazione di panettieri e gli studenti del Liceo Di Giacomo: l’incontro è coordinato dallo speaker radiofonico di Radio Marte, Gianni Simioli. Domani gran finale con dimostrazioni, degustazioni e corsi di panificazione per l’intera giornata. La fiera per la tre giorni è animata dall’esibizione di balli e canti popolari con l’associazione «Il Flauto magico» e di giochi e animazione per bambini con gli artisti di strada «Il cappellaio matto».

«Happaness è l’evento che San Sebastiano al Vesuvio ha voluto dicono gli organizzatori – per celebrare il pane, il suo fiore all’occhiello. La panificazione esprime la cultura del territorio e del suo popolo, ne conserva la storia e le tradizioni. Happaness raccoglie questi valori profondi in una festa, e li trasmette alle nuove generazioni, rafforzando il senso di appartenenza e la gioia di preservare questo cibo così prezioso. Tre giorni di attività rivolte a grandi e piccini, per scoprire tutti insieme l’affascinante racconto del pane, ed assaggiare i prodotti dei maestri artigiani e le altre specialità del territorio». A conclusione dell’evento pane e pomodoro gratis per tutti. Francesca Mari , Il Mattino