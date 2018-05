San Felice al Circeo (LT). Accademia della Cucina Mediterranea. V Convegno Nazionale “Mangiare bene per stare bene”.

Articolo di Maurizio Vitiello – Incontro sul tema “Mangiare bene per stare bene.” A San Felice al Circeo (LT).

Si segnala il 5° Convegno Nazionale organizzato dall’Accademia della cucina mediterranea patrocinato dal Comune e dalla Pro Loco di San Felice Circeo che si terrà sabato 26 maggio 2018, dalle ore 09.30, presso il cinema “Anna Magnani”, sito in piazza Lanzuisi, nel cuore del centro storico del Circeo.

Un convegno dedicato agli aspetti positivi di una sana e corretta alimentazione, quale primo intervento di prevenzione a tutela della salute e dell’armonia fisica.

Ogni anno viene affrontato un aspetto specifico dell’alimentazione con la collaborazione di studiosi, ricercatori e medici specialisti di rilievo nazionale, che nel recente passato hanno affrontati temi quali: “Mangiare bene per stare bene”, “Combattiamo il tumore a tavola”, “Dimagrire mangiando”, “Curarsi mangiano”

Al termine dell’evento per tutti i partecipanti, degustazione di piatti tipici proposti da Associazioni e ristoranti locali con prodotti dell’Agro Pontino.

Ingresso Libero

Info:

Associazione Pro Loco San Felice Circeo

Piazza L. Lanzuisi 1

S. Felice Circeo (Lt)

0773.547770 – 329.9166914

Da non mancare, anzi da gustare.

